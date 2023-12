Incendio nella notte: un'auto distrutta dalle fiamme

Incendio nella notte a Surbo: i vigili del fuoco di Lecce sono intervenuti per spegnere l'incendio di un'auto, che è andata completamente distrutta dalle Fiamme.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Poco prima dell'una, una squadra di di vigili del fuoco è intervenuta in via Goffredo Macelli per gestire un incendio che ha coinvolto un'autovettura marca Fiat, modello Freemont. Il fumo generato dall'incendio ha determinato l'annerimento del prospetto di un'abitazione nelle immediate vicinanze del luogo dell'evento. Inoltre, alcuni cavi telefonici sono rimasti danneggiati a causa della combustione.

Zona messa in sicurezza

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta tempestivamente, ha efficacemente spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante.

Sono in corso approfondite indagini al fine di identificare le cause che hanno innescato l'incendio.