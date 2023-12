Auto a fuoco, paura a Squinzano

Paura a Squinzano a causa di un'auto che ha preso fuoco. Attorno alle 18 l'intervento dei vigili del fuoco di Lecce che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'intera area.

A fuoco una Mercedes

Attorno alle 18 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Paesello a seguito di un incendio che ha coinvolto un'auto di marca Mercedes, modello 220. Immediatamente iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme e successivamente messe in sicurezza l'autovettura coinvolta nell'incidente.



Al momento, le cause esatte che hanno condotto all'incendio sono ancora in fase di accertamento. Si pensa a un evento di natura accidentale.