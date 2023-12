In trasferta per rubare un'auto: arrestati due presunti ladri

Due uomini di Andria, con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rubato un'automobile a Barletta. Devono rispondere di furto aggravato di autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e sono finiti in carcere.

I controlli

Durante servizi di controllo dei militari del Comando provinciale di Barletta Andria Trani, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia i due sono stati notati in un'area rurale e isolata, sulla strada provinciale 3 che collega Barletta a Canosa di Puglia, all'altezza della stazione ferroviaria di Canne della Battaglia, mentre a bordo di un'utilitaria trainavano con una corda un'autovettura di grossa cilindrata, in direzione di Canosa di Puglia.

Auto rubata in un autonoleggio

I militari sono intervenuti e hanno prima bloccato l'uomo che era a bordo dell'auto rubata, di proprietà di una società di autonoleggio.

Si è verificato che il mezzo era stato rubato poco prima nel quartiere Patalini di Barletta e a denunciare l'accaduto è stato il titolare del contratto di noleggio. L'altro malvivente è riuscito a fuggire, compiendo manovre pericolose per i carabinieri, ma è stato riconosciuto e poi rintracciato a casa. Entrambi sono finiti in carcere. Due militari hanno riportato lievi ferite, giudicate guaribili in cinque e quattro giorni.