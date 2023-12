Incidente sul lavoro, autista muore travolto da un mezzo allo scalo ferroviario

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri allo scalo ferroviario di Bari. La denuncia arriva dai sindacati che lamentano anche il fatto di non aver saputo nulla riguardo l'incidente. La vittima, un autista - Ferruccio di Bari il suo nome, era sceso dal suo mezzo per assolvere alle procedure previste dalle operazioni di carico-scarico dal mezzo, quando sarebbe stato investito e poi sarebbe morto a seguito delle ferite.

La denuncia dei sindacati

Il segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri, denuncia la completa assenza di «sicurezza negli scali dove si svolgono le attività di questo genere, con lavoratori costretti a completare le operazioni, burocratiche in particolare, destreggiandosi a piedi fra mezzi pesanti in movimento e senza tutele adeguate. Lo scalo al porto di Bari è messo anche peggio. Vorremmo poter esprimere il cordoglio alla famiglia “sconosciuta”, ma non ci è nemmeno possibile perché nessuno ne parla».