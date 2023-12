Treno bloccato in stazione, intervengono i vigili del fuoco a Brindisi

Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuto presso la stazione ferroviaria per la verifica delle condizioni di sicurezza ad una Ferrocisterna in sosta, oltre il tempo previsto, presso la stazione di Brindisi.

Verificata l'insussistenza di perdite di gas con gli strumenti in dotazione, sono state analizzate le possibili condizioni per fare spostare il convoglio in un luogo diverso dalla stazione, stante l'impossibilità dichiarata da Rfi e mercitalia di procedere alla movimentazione del convoglio.

Cosa è successo

Verificata l'impossibilità di spostare il treno a Bari per poi riportarlo a Brindisi domani mattina, preso atto della impossibilità di mercitalia di spostare il convoglio dentro lo stabilimento Ipem dettate dalle procedure di sicurezza di mercitalia, si è deciso di lasciare in sosta il treno presidiato da personale di Trenitalia fino a domani mattina all'alba, in contatto periodico a fascia oraria con la sala operativa dei vvf per la trasmissione delle informazioni di servizio concordate con il comando VVF di Brindisi.