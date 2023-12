Due auto a fuoco a Lecce: nella notte l'intervento dei Vigili del Fuoco

Due auto a fuoco nella notte a Lecce. Attorno alle 4.30 i Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando provinciale leccese sono intervenuti in Via dei Sellai per spegnere un incendio con due auto. Il rogo, su cui ora si indaga, è stato prontamente spento e non si registrano danni a cose o persone oltre che ai due veicoli.