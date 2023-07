Salento, imprenditore ferito da un colpo di pistola: «Sono stato rapinato». Il giallo

Ferito a un gluteo da un colpo d'arma da fuoco. Per questo un imprenditore di 44 anni si è presentato al Pronto soccorso di Galatina, nel Salento, ieri pomeriggio, 9 luglio, asserendo di essere stato vittima di un tentativo di rapina. Il fatto sarebbe avvenuto alla periferia di Galatone. Il ferito è un imprenditore originario di Neviano, accompagnato al Santa Caterina Novella da un amico al quale avrebbe chiesto aiuto.

La ricostruzione

Dal Pronto soccorso è scattato l'allarme al commissariato locale di polizia.

Gli agenti hanno subito raccolto le testimonianze dell'imprenditore e del suo amico. Il 44enne nevianese ha riferito di essere stato avvicinato dai malviventi – non è chiaro quanti fossero e se fossero a piedi o a bordo di un veicolo – e che quindi sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola: l'intenzione sarebbe stata quella di sottrargli il Rolex dal polso. La ricostruzione dell'accaduto è frammentaria e ancora poco chiara e le indagini, per il momento, non escludono alcuna pista.