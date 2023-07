​Cercano di rubare una Bmw, poi lo scontro con la polizia: scene da film in città

Avrebbero prima tentato di rubare una BMW parcheggiata su via Chinnici, a Barletta, poi ci sarebbe stato lo scontro con la volante della polizia, un colpo di pistola sparato a salve a scopo intimidatorio e infine l'arresto. Scene da film quelle che si sono verificate mercoledì scorso nella città della Disfida e che hanno portato gli agenti del commissariato ad arrestare un pregiudicato 31enne di Cerignola (FG), ora in carcere, indagato per resistenza a pubblico ufficiale ai danni degli operatori di Polizia, tentativo di rapina impropria, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi e danneggiamento dell’autovettura di servizio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito tre banditi, a bordo di una Renault Megane, si sarebbero affiancati all'auto in sosta: due di loro, vestiti con abiti scuri e col volto travisato da passamontagna, sarebbero scesi per armeggiare sulla BMW, mentre il 31enne è rimasto alla guida dell'auto. I cittadini, sentiti i forti rumori, hanno allertato la polizia. All'arrivo delle volanti, il capo pattuglia è sceso dall'auto per raggiungere i malfattori, ma il conducente della Renault, a forte velocità, si è diretto verso l'agente che, per salvaguardare la sua incolumità, è risalito a bordo dell'auto di servizio.

L'auto dei banditi è finita contro quella della polizia, colpendola sulla parte anteriore destra e facendola indietreggiare per qualche metro.

Dopo l’impatto, il conducente della Renault Megane, è sceso dal mezzo con in pugno un oggetto metallico di colore nero, e a mo’ di arma da fuoco lo avrebbe puntato in direzione degli operatori di Polizia: a questo punto il capo pattuglia, dopo avergli intimato di lasciar cadere quello che aveva in pugno e non avendo avuto riscontro di resa ha esploso in aria e in sicurezza, a scopo intimidatorio, un colpo dalla propria arma in dotazione. Il 31enne ha cercato di fuggire a piedi dirigendosi verso via Falcone e Borsellino ma, immediatamente inseguito da un altro poliziotto, è stato raggiunto e bloccato. Gli altri due complici, approfittando della situazione che si era venuta a creare, sono riusciti a scappare nelle vicine campagne facendo perdere le proprie tracce. All’interno dell’autovettura Renault Megane, posta sotto sequestro, sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso, nonché un jammer, un cellulare di vecchia generazione, un flex, radio trasmittenti, guanti da lavoro in tessuto, passamontagna, corde da traino per autovettura, martelletto frangi vetro, cavi e centraline OBD. Entrambi gli operatori di Polizia hanno riportato lesioni