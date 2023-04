Salento, cade dal balcone di casa: volo di tre metri. Grave un 57enne. Giallo sull'incidente

Cade dal balcone di casa e precipita sull’asfalto da un’altezza di tre metri. Giallo sulla caduta di un uomo di 57 anni a Gallipoli, ricoverato in codice rosso all’ospedale “Dea-Fazzi” di Lecce e trasferito nel reparto di Rianimazione dopo gli accertamenti di rito in pronto soccorso. Le condizioni del 57enne, G.D. le sue iniziali, sono gravi e la prognosi è riservata.

Vittima di una caduta



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per far luce sull’episodio, che secondo una prima parziale ricostruzione sarebbe da ricondurre ad un incidente domestico. L’uomo, sulla base di alcune testimonianze raccolte, sarebbe stato vittima di una caduta accidentale. I rilievi affidati ai militari consentiranno tuttavia di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L'allarme lanciato da famigliari e passanti



L’allarme lanciato intorno alle 19.30 da alcuni familiari e dai passanti, ha richiamato sul posto i sanitari del 118. L’equipe medica intervenuta d’urgenza in via Pitagora, dopo aver prestato le prime cure al ferito, ha disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale cittadino “Sacro cuore di Gesù”, dove compresa la gravità del paziente, si è proceduto al trasferimento al “Dea-Fazzi” di Lecce per il ricovero nel reparto di rianimazione. La prognosi dell’uomo è riservata.