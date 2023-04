Salento, bimbo di 3 anni lasciato solo cade dal balcone. Genitori condannati per abbandono di minore

Bimbo di tre anni cade dal primo piano: genitori condannati per abbandono di minore. Quattro i mesi di reclusione per i genitori a seguito del patteggiamento e col beneficio della sospensione della pena e della non menzione. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Lecce: il giorno dell'incidente il padre dormiva, mentre la madre era andata al lavoro.

I fatti

E' accaduto la mattina del 21 luglio scorso in un paese del Magliese, nel Salento. Il bimbo "solo" in casa ha iniziato a piangere alla ricerca dei genitori. Dalle indagini è emerso che il bimbo si è arrampicato su una sedia posta sotto la finestra aperta della casa ed è caduto. Il corpo del bimbo è stato ritrovato da alcuni vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Fortunatamente il piccolo non ha riportato lesioni gravi.

A confermare l'accaduto sono stati gli stessi genitori durante le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine subito dopo l'incidente. Da qui la decisione di patteggiare. I genitori sono difesi dall'avvocato Manuela Miggiano; curatore speciale del minore è invece l'avvocato Antonietta Di Santo.