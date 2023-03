Salento, perquisiti durante i controlli: nascondevano tra le sigarette ecstasy e Ketamina

Ketamina ed ecstasy nascoste tra le sigarette. Nella tarda mattinata, una volante della polizia del commissariato di Galatina, in servizio di controllo del territorio, procedeva al controllo di un’autovettura tipo “Giulietta” con a bordo tre ragazzi e due ragazze, di età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Al momento del controllo, i giovani manifestavano un certo nervosismo: inoltre, alcuni di loro, risultavano già noti alle Forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, pertanto,i poliziotti procedevano ad un controllo più approfondito.

La perquisizione

A seguito della perquisizione, infatti addosso ad uno di loro, un 22enne della provincia incensurato, venivano trovati, nei pantaloni 7 involucri di ketamina e, nascosti in un pacchetto di sigarette, 84 involucri di ecstasy, nonché, 505 euro in biglietti di vario taglio, che venivano sequestrati in quanto probabile provento dell’attività di spaccio. Il 22enne incensurato veniva indagato per detenzione a fini di spaccio.