Ci sono stati rinforzi, già all’inizio dell’estate. E una programmazione mirata di controlli concentrati su Gallipoli, prima della lista nel Salento. Ma anche nelle altre marine.

Giovedì scorso, poi, in vista di Ferragosto, si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Al tavolo del prefetto Luca Rotondi, come ogni anno, si sono seduti i comandanti provinciali di carabinieri, finanza, capitaneria e il questore. Coinvolte le polizie municipali. Ma anche le associazioni di volontariato. Obiettivo: predisporre servizi di prevenzione, controllo, repressione e soccorso per la notte più “calda” dell’anno. La notte di Ferragosto, appuntamento festaiolo che si concentra sul litorale e sulle spiagge, ma non soltanto.

Periodo di punta per il numero di presenze lungo i litorali (ionico e adriatico), ma anche nel capoluogo e nei comuni costieri e dell’entroterra.

L'attenzione allo "sballo"

Come sempre una particolare attenzione allo “sballo”. All’abuso di sostanze stupefacenti e a fenomeni di spaccio vicino ai locali. Ma anche all’alcol e agli effetti sulla guida. Pattuglie sono state dislocate in quelli che vengono ritenuti luoghi maggiormente a rischio. Servizi specifici sono stati pensati per evitare ingorghi e code, problematiche al traffico che andranno tenute sotto particolare osservazione anche durante la giornata di Ferragosto, il 15, quando ad essere presi d’assalto - prevedibilmente - saranno i lidi balneari (attualmente sono quasi tutti sold-out).

Ma non solo. Sono stati previsti rinforzi anche per monitorare la stazione ferroviaria, gli arrivi in Salento.

Il dispositivo è stato approntato con largo anticipo, considerato che l’estate intera, nel territorio, va considerata in tema di ordine pubblico come un maxi evento da gestire. Numerosissimi i controlli interforze che sono stati eseguiti, con particolare riferimento alle località di maggior afflusso.

Gallipoli e la sua Baia Verde, ora dotata di telecamere intelligenti, sono state presidiate: polizia, carabinieri e finanza sono intervenuti più volte, sequestrando vari quantitativi di droga di ogni genere. Cocaina, hascisc e marijuana. Un occhio di riguardo ai furti in discoteca, dove negli scorsi anni (e anche nel 2023), erano stati segnalati numerosi furti con strappo di collanine e cellulari. Il presidio costante, ha portato a diverse denunce. Interventi hanno riguardato anche disordini, risse e scazzottate fra vacanzieri. Il dispositivo è stato naturalmente rafforzato, per Ferragosto. Anche con particolare riferimento al mare e alla sua fruizione dove in prima linea c’è la Capitaneria di Porto. Lotta quindi al diportismo maleducato. Ma anche ai falò in spiaggia (che non sono permessi) e agli accampamenti stabili.

La funzione del 118

Importantissima la funzione del 118, per intervenire in caso di malori. Il sistema, già rodato nella notte delle stelle, a San Lorenzo, tiene conto di un possibile incremento delle richieste di soccorso. A San Lorenzo il bilancio è stato di sei minori ubriachi, di cui 2 ricoverati in ospedale con urgenza indifferibile, e 200 chiamate d’intervento. Gli eventi di soccorso del 118, tra le 22 del 10 agosto e le ore 7 del mattino seguente, si sono registrati principalmente nelle marine, e nelle aree interessate da feste o a poco distanza da lidi e discoteche. Complessivamente, tra giovedì notte e venerdì mattina, le chiamate che sono transitate sulla linea della centrale operativa del 118, in appena 9 ore, sono state 390, mettendo in connessione medici, mezzi di soccorso, utenti e forze dell’ordine.