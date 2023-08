Movida, ora è tolleranza zero: 144 multe in una sola serata, La municipale ha intensificato i controlli

Stretta sulla movida, con vista sul Ferragosto. Controlli stradali sul litorale monopolitano nella notte tra sabato e domenica da parte degli agenti della polizia locale di Monopoli per il rispetto delle regole sulla circolazione stradale. Verificato l’uso del casco, delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, la fruibilità di scivoli e delle aree riservate ai diversamente abili, degli attraversamenti pedonali. Effettuati controlli anche con etilometro per la prevenzione e la repressione delle guida in stato di ebbrezza alcolica. Sanzionati in tutto 144 trasgressori.

Il comandante



«Abbiamo insistito molto sul controllo delle cinture di sicurezza – spiega Saverio Petroni, comandante della polizia locale di Monopoli -. È un fenomeno preoccupante: sono in aumento gli utenti, soprattutto i più giovani, che per disinserire il sistema di allarme presente sulle autovetture per obbligare conducenti e passeggeri ad indossare le cinture, introducono, nelle relative prese di “attacco”, dei “dissuasori” illegali che ovviamente le nostre pattuglie hanno prontamente ritirato».

Sono in aumento, rispetto al primo semestre degli anni precedenti, gli accertamenti di sicurezza stradale sul territorio monopolitano: oltre 12.500, al momento, le sanzioni elevate al codice della strada, in buona parte a tutela degli utenti deboli, con particolare riferimento a pedoni e diversamente abili.

Le sanzioni



Centinaia le sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, utilizzo di smartphone durante la marcia, guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e di revisione periodica. Diverse le denunce penali per guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti. «Fondamentale e preziosa nel raggiungimento degli obiettivi – continua Petroni -, la stretta sinergia e l’intensa collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, con le associazioni dei diversabili con cui abbiamo una linea diretta per gli interventi urgenti e con le associazioni di volontariato». La Polizia locale monopolitana ha anche intensificato i controlli sull’utilizzo abusivo di sedie e tavolini. Contestate da gennaio 2023, 93 violazioni per occupazione di suolo pubblico per tavolini e sedie sistemati in strada senza titolo o in violazione delle prescrizioni autorizzative. I proprietari di esercizi pubblici e commerciali che hanno reiterato le violazioni, a seguito di diffida, come da vigente normativa hanno subito la chiusura temporanea della loro attività da parte del settore attività produttive. «I controlli – conclude il comandante Petroni -, grazie anche alle segnalazioni di cittadini riunitisi in comitati e che incontriamo frequentemente, proseguiranno nelle zone di maggior afflusso turistico al fine di restituire ai residenti e turisti la piena fruibilità degli spazi pubblici, in una cornice urbana di legalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA