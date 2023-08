Notte di San Lorenzo “free” per la movida. Con un’ora in più per la musica. Stop di un giorno all’ordinanza relativa alle regole per il divertimento serale. Il provvedimento firmato circa un mese fa dal sindaco Carlo Salvemini per mettere ordine alla vita notturna della città, spesso chiassosa e indisciplinata, sarà “congelato” per ventiquattrore.

Misure sospese

Nella serata delle stelle cadenti, infatti, le misure pensate dall’amministrazione, e che prevedono il limite della musica a mezzanotte durante la settimana e all’una nel weekend e con l’apertura dei locali fino alle 3, sono sospese. Una sorta di “liberi tutti” ma sempre nel rispetto del decoro e dei luoghi. Il provvedimento, in vigore da circa un mese e valido fino al 30 settembre, è stato pensato per garantire un equilibrio tra le esigenze dei locali serali, dei residenti e delle strutture ricettive nelle aree a più alta densità di attività di somministrazione. Queste le prescrizioni: anticipazione dell’orario di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali alle 03; il divieto di emettere musica all’esterno del locale dalle 24 dalla domenica al giovedì e dalle 01 il venerdì e il sabato; il divieto di emettere musica e suoni sulla pubblica via per gli artisti di strada a partire dalle 23. Nell’ordinanza, però, sono previste delle deroghe come, appunto, il 10 agosto e poi il 14 e il 15 agosto (vigilia e giorno di Ferragosto), e 24, 25 e 26 agosto (festa patronale). Questa sera, quindi, le regole da rispettare saranno quelle del Regolamento comunale inerente la vivibilità, l’igiene ed il pubblico decoro (del 2015) che prevede per i locali nell’area monumentale storica e centrale la chiusura alle 2 dalla domenica al giovedì, e alle 3 il venerdì, il sabato e i prefestivi. Per quanto riguarda le regole sull’attività musicale all’esterno dei locali e su suolo pubblico, invece, da regolamento è consentita nel periodo estivo (luglio e agosto) solo dalle 20 alle 01. E quindi questa sera i locali avranno un’ora in più per la musica mentre le serrande dovranno essere abbassate alle 2. Anche se, proprio per quanto riguarda la chiusura delle attività, potrebbe essere previsto qualche strappo alla regola, visto che per la notte di San Lorenzo in città sono previste centinaia di presenze. Turisti e salentini, infatti, potrebbero decidere di trascorrere la serata in città, magari per una cena o un drink, prima di dirigersi nelle marine per dedicarsi alla ricerca di qualche stella cadente. Da domani, però, ritornano le regole dell’ordinanza.

Dove sono valide le disposizioni

Le disposizioni sono valide per il centro storico - nel perimetro tra viale Calasso, viale De Pietro, via San Francesco D’Assisi, via Felice Cavallotti, viale Otranto, viale Gallipoli, viale dell’Università, ma anche in via Egidio Reale, viale Taranto, via Oronzo Quarta, via Don Bosco - ma anche zona Mazzini, nell’area compresa tra via San Francesco d’Assisi, via Imperatore Adriano, via del Mare, viale Japigia, via 95° Reggimento fanteria, oltre a via Benedetto Croce e Piazza Partigiani. In questo mese gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli per garantire il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza, ma anche quelle per la pulizia negli spazi pubblici, vendita di bevande alcoliche e occupazione di suolo pubblico.