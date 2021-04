Reddito di cittadinanza, denunciati altri 11 "furbetti". Sanzionato anche un imprenditore: aveva installato telecamere in azienda senza permesso

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecce e i colleghi della Compagnia di Gallipoli hanno denunciato 11 "furbetti" del reddito di cittadinanza.

Le contestazioni

I militari hanno accertato che le undici persone avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in quanto erano sopposti a una misura restrittiva (arresti domiciliari o altro) oppure erano conviventi di persone in stato detentivo. Per questo, non avendo dichiarato nel modulo di domanda la loro condizione, non avrebbero avuto diritto al beneficio. Sequestrate tutte le carte che vengono consegnate a chi ottiene il reddito di cittadinanza.

Gli altri controlli

A Nardò, invece, i titolari di due aziende sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anticovid, mentre l'amministratore di una delle due ditte è stato anche per aver installato sui luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza senza le dovute autorizzazioni.