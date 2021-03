Cade dalla bici e il freno si conficca nella coscia: grave un ciclista nel Salento

Grave incidente nel pomeriggio di oggi alle Cesine, oasi naturalistica del Wwf, lungo la litoranea adriatica del Salento. Per cause ancora in corso di accertamento, un ciclista è caduto rovinosamente dalla sua bici e il freno in metallo si è conficcato nella coscia. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo d'urgenza all'ospedale di Tricase, e i vigili del fuoco, senza i quali non sarebbe stato possibile tagliare il manubrio della bici e consentire ai sanitari il trasporto in ospedale del ferito.