Lecce, cane cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Brutta disavventura questa mattina per un cane da caccia che è caduto in pozzo. A salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.

L'sos del cacciatore e l'intervento dei vigili del fuoco

Il suo cane è caduto in pozzo durante una battuta di caccia in località Masseria Bosco – Cesine. Impossibile per il cacciatore riuscire da solo a salvare il cane, precipatato giù per diversi metri e spaventato. Così l'uomo ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco per farli intervenire e salvare il povero cane.

Il cane era caduto in un pozzo profondo circa 9 metri; per poterlo salvare i vigili del fuoco si sono calati utilizzando tecniche Speleo Alpino Fluviali e hanno recuperato il povero cane riconsegnandolo, sano e salvo, al proprietario.

Sul posto anche il personale del Nucleo carabinieri Tutela Biodiversità di San Cataldo.