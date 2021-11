Brutta disavventura questa mattina per un cane da caccia che è caduto in pozzo. A salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. E' accaduto nel bosco delle Cesine, a Vernole comune in provincia di Lecce. I vigili del fuoco si sono calati nel pozzo per poter recuperare il cane visibilmente spaventato.