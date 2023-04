Salento, cade da scala di tre metri: grave 65enne. Stava effettuando dei lavori all'esterno della sua abitazione

Cade da una scala trabattello alta tre metri e preceipitra al suolo. Grave un 65enne che sta affettuando dei lavori di manutenzione all'esterno della sua abitazione. Si tratta di uno dei tre gravi incidenti domestici avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri - 4 aprile - in Salento. Un uomo e una donna, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati ricoverati d’urgenza nel reparto di rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce.

Il primo episodio



Il primo grave episodio si è verificato a Strudà, frazione di Vernole, poco prima delle 19. Un uomo di 65 anni, pare intento a svolgere dei lavoretti edili all’esterno della sua abitazione, è precipitato al suolo da un trabattello, facendo un volo di oltre tre metri. Una violenta caduta sul pavimento, forse causata da un attimo di distrazione o da un giramento di testa, che ha fatto perdere i sensi al 65enne. Le condizioni dell’uomo, prontamente soccorso da alcuni familiari, sono apparse subito gravi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno disposto il ricovero d’urgenza nel reparto di rianimazione del “Fazzi” di Lecce. Dell’incidente sono stati informati i carabinieri della locale stazione.

Il secondo intervento



Poco dopo i sanitari del 118, sono dovuti intervenire a Copertino, per soccorrere un 51enne del posto, caduto da una scala a pioli, mentre pare stesse ultimando alcuni lavori di potatura. L’improvviso capitombolo da un’altezza di 4 metri, per cause ancora in fase di accertamento, ha causato all’uomo gravi lesioni agli arti che hanno richiesto il ricovero in codice rosso nel reparto di neurochirurgia del nosocomio leccese.

Il terzo incidente domestico



Il terzo intervento di soccorso, poco prima delle 20, si è registrato nel capoluogo. Un’ambulanza del 118 è intervenuta nel centro abitato di Lecce per soccorrere una donna ferita in casa a causa di una caduta. Secondo una prima parziale ricostruzione, la signora avrebbe perso l’equilibrio sulle scale, sbattendo la testa dopo aver ruzzolato per 10 gradini. I sanitari del 118 allertati da alcuni familiari hanno disposto il ricovero d’urgenza in pronto soccorso al “Vito Fazzi” di Lecce, dove i medici dopo aver eseguito i primi accertamenti, hanno trasferito la donna nel reparto di rianimazione.