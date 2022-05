Salento, bruciano gli uliveti: interrotta linea telefonica

Ancora una notte segnata dagli incendi degli uliveti distrutti dalla xylella, quella appena trascorsa Salento. Con ulteriori problemi: a San Donato di Lecce il crollo dei tronchi incandescenti ha tranciato la linea telefonica in via Calcare Grande.

Centralino rovente

L'emergenza incendi che nella sola giornata di mercoledì ha visto arrivare 180 richieste di interventi alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, nella notte appena trascorsa ha visto divampare incendi anche a Casalabate, in via dei Provenzani. A Surbo, nella zona attorno al parco commerciale. A Matino, nella zona a Sud verso Gallipoli. E nel Capo di Leuca.

I pick up

Gli interventi scontano carenza di personale, mezzi obsoleti o non funzionanti, in particolare mancano i pick up necessari per addentrarsi nelle campagne.