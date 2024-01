Salento, auto incendiate: diversi interventi dei Vigili del Fuoco per placare le fiamme

Ancora auto incendiate nel Salento. Nella notte, una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Surbo, in via Caduti D'Africa, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto due autovetture, una Volvo V60 e una Lancia Y.

Al momento dell'arrivo della squadra, l'incendio aveva già interessato entrambe le autovetture in maniera generalizzata. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona interessata.

Grazie alla prontezza e all'efficacia dell'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, si è riusciti a circoscrivere i danni all'incendio solo alle autovetture coinvolte, senza causare ulteriori problemi a persone o altre proprietà, sia pubbliche che private.

Incendio anche a Gallipoli

Altro intervento nel comune di Gallipoli, precisamente in via Savonarola, per fronteggiare un incendio che ha interessato un'auto marca Opel, modello Corsa.

Al momento dell'arrivo della squadra, l'incendio aveva già coinvolto la parte anteriore del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona interessata.