Incendi e atti ​vandalici in città: a fuoco i bidoni della spazzatura

Non si fermano in questo inizio 2024 gli atti vandalici a Bari. Ed in serata, ignoti hanno pensato bene di dare alle fiamme un bidone presente in via Trevisani, nella zona di confine tra il quartiere Libertà e il Murattiano. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto completamente il cassonetto danneggiando anche il contenitore per la raccolta degli indumenti usati che si trovava di fianco a quello dato alle fiamme.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere subito il rogo, evitando che le fiamme potessero estendersi agli altri bidoni presenti e alle auto in sosta. Al posto di quello che era un bidone è rimasta solo una macchia bruciata sull’asfalto. Solo tra Natale e Capodanno erano stati diversi i bidoni dati alle fiamme e prontamente sostituiti da Amiu. Resta da capire ora se l’area potrà essere ripristinata nell’immediato, visti i diversi episodi delle ultime settimane.