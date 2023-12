Incendio nella serata di domenica, presa di mira la Casa delle Culture

Un incendio, di probabile natura dolosa, ha rischiato di mandare in fumo la Casa delle Culture al quartiere San Paolo a Bari. Nella serata di ieri le fiamme hanno lambito la struttura, ma per fortuna sono subito state circoscritte e spente. A denunciare l’accaduto, l’assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico. «Nessuna minaccia, violenza o intimidazione può fermare l’impegno e i percorsi del Welfare, della rete delle realtà del privato sociale e dei volontari nelle periferie della nostra Città – sottolinea l’assessore -. La Casa delle Culture è uno dei progetti e investimenti più importanti e innovativi realizzati in questi anni nell’ambito del Welfare cittadino, oggi punto di riferimento riconosciuto e premiato a livello cittadino, regionale e nazionale. Non saranno i furti, le minacce, i pregiudizi, l’intolleranza, l’illegalità, gli atti vandalici o le provocazioni a fermarci».

Stando a quanto si apprende non sarebbe nemmeno la prima volta che un episodio simile interessa la struttura, la stessa quando ancora ospitava la scuola era anche stata oggetto di atti vandalici di diverso tipo.

I controlli

«Abbiamo inoltrato richiesta alle Forze dell’ordine - spiega Francesca Bottalico - affinché venga rafforzata l’attività di controllo e monitoraggio della struttura, prevedendo inoltre di installare a breve un sistema di videosorveglianza a tutela della sicurezza degli ospiti e degli operatori.

Purtroppo non si tratta del primo atto vandalico, se così vogliamo definirlo: in altre due occasioni le vetrate del centro sono state colpite da bottiglie scagliate da un’auto in corsa».