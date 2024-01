Notte di fuoco nel Salento: fiamme in una lavanderia e due auto bruciate

Notte di fuoco nel Salento: due auto bruciate e un incendio in una lavanderia. E' accaduto intorno poco dopo le 4 del mattino a Copertino dove una squadra dei caschi rossi è intervenuta - con il supporto di un'autobotte - in via della Grottella per spegnere un incendio che stava interessando una lavanderia. Le fiamme hanno avvolto alcuni arredi e indumenti provocando dei danni all'interno dell'attività commerciale.

Ruffano

Poco dopo le 2 della notte un'altra squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase è intervenuta a Ruffano, in via dei Falchi, per spegnere un incendio che ha coinvolto un'autovettura di marca Citroen modello Xara, intestata a M.M., di nazionalità rumena.

Lecce



Alle ore 04:40, invece, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Fermi a Lecce, per domare per spegnere un altro incendio auto. Le fiamme hanno interessato la parte anteriore di una Mercedes Classe E intestata a T. D., nato nel 1980.



Al momento, sono in corso accertamenti per verificare la natura degli incendi.