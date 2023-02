Salento, altri incendi nella notte: due autocarri avvolti dalle fiamme

Un altro incendio nel Salento: alle ore 21.45 circa una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Galatina, frazione di Collemeto, in via Petrosa per due autocarri alle fiamme parcheggiati all’aperto. I due mezzi sono una Fiat Iveco e di una Fiat Ducato.

Mezzi completamente avvolti dalle fiamme

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente i mezzi. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Cause in corso di accertamento al fine di meglio verificare la natura dell’incendio.