Salento, altre due auto bruciate nella notte: danneggiato anche il prospetto di un'abitazione

Auto completamente bruciate dal fuoco: nuovo incendio nel Salento. I vigili del fuoco di Maglie, intorno all'1.30, sono intervenuti a Botrugno in via Amerigo Vespucci dove le fiamme stavano divorando autovetture: nello specifico una Fiat Panda e una Mini Countryman.

L’incendio, fanno sapere i vigili del fuoco, ha interessato totalmente le autovetture. E non solo, l'irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha anche danneggiato parte del prospetto di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze alla zona in cui erano parcheggiate le due vetture.

In corso gli accertamenti per verificare la natura dell'incendio sebbene ormai il numero delle auto bruciate nel Salento sia in continuo aumento.