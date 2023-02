Salento, altre due auto a fuoco: un pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco

Altre due auto a fuoco nel Salento: vigili del fuoco impegnati a spegnere incendi in un pomeriggio, uno a Surbo e uno a Squinzano. Alle 19.45 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Surbo in via Cadorna per un incendio autovettura marca Peugeot modello 207. Le fiamme hanno interessato la parte anteriore della vettura: l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell’incendio.

Intervento a Squinzano

Ha danneggiato un gazebo in legno e alcuni infissi invece l'incendio auto che ha interessato una Suzuki modello Jimmi parcheggiata all'interno di uno spazio coperto di un'abitazione di via Nanni a Squinzano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15.30, con l'ausilio di un'autobotte, per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo alle ore 15.30 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, unitamente ad un supporto con autobotte, è intervenuta nel comune di Squinzano in via Nanni per un incendio autovettura marca Suzuki modello Jimmi parcata all’interno di un spazio scoperto di un'abitazione.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente la autovettura.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche un gazebo in legno e alcuni infissi.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Cause in corso di accertamento al fine di meglio verificare la natura dell’incendio.