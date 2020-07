Prima un piede, poi un femore: si cercano i resti di un cadavere. Elicottero e sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro

Elicottero e sommozzatori dei vigili del fuoco - insieme a Polizia e carabinieri - sono al lavoro questa mattina per tentare di individuare i resti di un cadavere nelle acque di Roca. Nei giorni scorsi è stato ritrovato da un passante, con cane al seguito, prima un piede; ieri, vicino a un lido della marina di Melendugno, un femore.

Esce a spasso col cane e ritrova un piede umano: è mistero

Quest'ultima, macabra scoperta è stata fatta ieri pomeriggio da parte di un sub che si era immerso nelle acque di Roca. Dopo che giovedì tra i bagnanti era affiorato un piede umano, il sub ha avvistato un femore. Immediatamente è riemerso ed ha allertato i carabinieri della locale stazione, che si sono recati sul posto per gli accertamenti e ai quali il sub ha fornito le esatte coordinate del macabro ritrovamento.

Il recupero dell’arto richiede l’intervento dei sommozzatori, iniziato questa mattina. Quando sarà recuperato, il femore sarà portato nella camera mortuaria dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova già il piede, e l’esame da parte del medico legale forse aiuterà a capire a chi sia appartenuto. Tra le ipotesi, la più accreditata è che si possa trattare del corpo di qualche povero migrante che ha trovato la morte in mare.

