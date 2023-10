Roberto Tanisi nominato presidente del Tribunale di Lecce

Roberto Tanisi è stato nominato dal plenum, all’unanimità, presidente del Tribunale di Lecce. La decisione questa mattina è stata assunta dal Csm.

Una vicenda che va avanti da quattro anni

La vicenda che ha riguardato il Conferimento dell’incarico direttivo è andata avanti per quattro anni. Ultimo step la rinuncia del giudice Alessandro Silvestrini, coinvolto in un’inchiesta di Potenza, che ha fatto sì che la proposta tornasse rapidamente in commissione per poi essere ratificata con voto unanime.

Chi è Roberto Tanisi

Tanisi, 70 anni a novembre, vanta un curriculum di lunga esperienza. Ha cominciato come pretore a Santhià, Vercelli e Lecce per passare, quindi, nel Tribunale del capoluogo salentino. Poi Tanisi era passato alla Corte di appello prima di esservi nuovamente assegnato, nel 2010, con funzioni dirigenziali.