Bari, Leone De Castris verso la procura generale: unanimità in commissione Csm

Il procuratore della Repubblica di Lecce Leonardo Leone De Castris è stato proposto dalla quinta commissione del Csm, all’unanimità, come procuratore generale della Corte d’Apppello di Bari, posto lasciato vacante da Anna Maria Tosto. Ora sulla nomina dovrà esprimersi il plenum, ma considerata l’unanimità non dovrebbero esserci intoppi di sorta. De Castris è a capo della Procura di Lecce e della Dda dal 2017.

Lo scacchiere a Lecce

Numerose sono le pedine sullo scacchiere che stanno per muoversi al palazzo di giustizia. Nei prossimi giorni è prevista la nomina di Roberto Tanisi, quale presidente del Tribunale, che però andrà in pensione a fine novembre. Il prossimo anno sarà la volta di uno dei due procuratori aggiunti, considerata la “scadenza” dell’incarico affidato ad Elsa Valeria Mignone previsto per dicembre. A breve anche il plenum sul presidente della Corte d’Appello: anche qui c’è unanimità su Roberto Carrelli Palombi.