Ristoranti, pub e attività commercialia: prorogate le agevolazioni. Niente Tosap e più spazio fuori

Attività commerciali, prorogate dal Comune le agevolazioni fino al 31 marzo: niente Tosap (come disposto dal Governo in Finanziaria), ma anche allargamento dei tavolini all'aperto e procedure amministrative semplificate. Non solo: per la quarta volta l'amministrazione comunale di Lecce ha deciso di far slittare al primo aprile 2022 l'entrata in vigore del Regolamento comunale per l'arredo urbano e dehors.

Niente Tosap causa emergenza