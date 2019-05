Disabile ripreso e dileggiato per strada: indagati due vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due poliziotti municipali in servizio a Maglie sono indagati dalla Procura di Lecce per aver seguito, ripreso, fotografato e deriso un uomo a cui è stata riconosciuta una disabilità del 100 per cento. Perquisite le case e l'ufficio dei due vigili, sequestrati i computer e i telefoni cellulari.L'inchiesta del pubblico ministero Maria Vallefuoco e dei carabinieri della Compagnia di Maglie contesta ad M.M. ed M.B, 53 e 52 anni, le ipotesi di reato di violenza privata, istigazione al suicidio e interruzione di pubblico servizio. Istigazione al suicidio poiché la vittima avrebbe espresso la volontà di morire quando ha saputo di essere stato fotografato per strada e che le sue immagini sarebbero girate sui social accompagnate da commenti ed altri immagini come bare, croci e incidenti stradali. Per gettargli addosso la fama di portasfortuna.Nel fascicolo è confluito anche un video in cui il disabile si lamenta della scomparsa della ruota anteriore della sua bicicletta. In realtà il filmato mostra che era stata nascosta in uno dei Fiat Doblò della Municipale, parcheggiato a Palazzo De Marco. L'uomo viene preso in giro con frasi del tipo «Non è che sei arrivato fino a qui senza ruota» oppure «chiedi per favore che te la rimontiamo perché noi non c'entriamo nulla».A dare il via all'inchiesta è stato un esposto.