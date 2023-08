La denuncia di Pagliaro: «Niente ascensore né assistenza: odissea per un disabile alla stazione di Lecce»

«È una vergogna e un'umiliazione non solo per la città di Lecce ma per l'intero Salento, l'odissea denunciata da un passeggero disabile che, una volta arrivato nella stazione ferroviaria, si è trovato di fronte ad una barriera architettonica insormontabile: niente ascensore o montascale per le persone a ridotta capacità motoria, e servizio assistenza indisponibile perché non prenotato con almeno dodici ore di anticipo». Lo dichiara Paolo Pagliaro, capo del gruppo La Puglia Domani in Consiglio regionale.

«Prenotazione impossibile nel suo caso - aggiunge - visto che il treno è stato un mezzo di emergenza per proseguire il viaggio da Milano a Lecce, dopo la rottura dell'auto su cui stava viaggiando.

In stazione l'amara scoperta: nessun servizio per disabili e passaggio obbligato attraverso i binari per poter raggiungere l'uscita. È accettabile tutto questo, in una città capoluogo capitale del barocco, meta turistica fra le più affollate, che dovrebbe ospitare la stazione di testa della linea ferroviaria nazionale e che invece è stata ridotta ad infrastruttura di rango inferiore, dopo l'esclusione di Lecce dall'alta velocità che si ferma a Bari, tagliando fuori l'intero Salento?».