Brucia rifiuti in campagna: denunciato un 71enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 71enne di Copertino , in provincia di Lecce , è stato denunciato dai carabinieri forestali nell'ambito di un servizio di controllo mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno della combustione illecita dei rifiuti in aree rurali.In particolare, i militari hanno scoperto in una zona compresa fra Carmiano, Copertino e Leverano una grande quantità di rifiuti abbandonati ai quali era stato dato fuoco da poche ore. L'incendio era divampato in zona agricola, proprio vicino all'azienda del 71enne. Dai successivi accertamenti in loco, i militari hanno anche appurato come il terreno sia stato oggetto, nel corso del tempo, di diversi abbandoni e roghi. Per questo hanno denunciato l'uomo.