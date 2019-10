Rifiuti smaltiti illecitamente: nei guai il titolare di un lido balneare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri forestali di Otranto , in provincia di Lecce, hanno denunciato F.A., 32enne di Nardò titolare di uno stabilimento balneare a San Foca, marina di Melendugno, ritenuto responsabile del reato di gestione illecita e deposito incontrollato di reflui, nonché di interventi abusivi realizzati su suolo demaniale.In particolare, l'imprenditore balneare aveva collocato - secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma - delle cisterne per la raccolta e lo stoccaggio di tali rifiuti liquidi proprio lungo il litorale, in violazione delle norme sul tema. I carabinieri hanno trasferito carte e denuncia all'Autorità giudiziaria.