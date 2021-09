Tragedia a Salice, precipita dal balcone e muore

Precipita dal balcone di casa e muore. È successo stamattina a Salice Salentino, in via Firenze, dove poco dopo le otto un anziano del posto, Antonio Licenziato, 79 anni, per cause ancora tutte da chiarire, è precipitato al suolo dal balcone di casa schiantandosi sull’asfalto dopo un volo di oltre due metri. Immediati i soccorsi, giunti velocemente sul posto, ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito. Sgomento e tristezza hanno invaso rapidamente gli animi della piccola comunità di Salice, dove l’uomo era molto conosciuto.

La vittima conosciutissima in paese, il cordoglio del sindaco

«La morte è un fatto sempre doloroso - ha detto il sindaco Tonino Rosato - ancor di più se si tratta di una persona cara a tutta la comunità. Tutti conoscevamo e apprezzavamo le doti umane di Antonio, stimato e benvoluto sin dai tempi in cui svolgeva con dedizione e altruismo il suo lavoro come dipendente Enel. Invio da primo cittadino e da amico un abbraccio fraterno alla famiglia, comprendendo lo strazio e lo smarrimento che suscita un evento così drammatico, come la perdita di un padre, marito, fratello. Oggi ogni altra parola è inutile. A nome di tutta l'Amministrazione Comunale esprimo la nostra vicinanza le più sincere condoglianze». Annullate tutte le manifestazioni della rassegna comunale “Festa di fine estate” previste per stasera.