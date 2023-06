Aree marine protette, ecco il patto tra Porto Cesareo e il parco nazionale del Marocco

L'aria marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, è stata gemellata con il parco nazionale del Marocco. Queste le conclusioni annunciate dal direttore della riserva naturale salentina, Paolo D'Ambrosio. «Nei prossimi mesi ospiteremo infatti una delegazione marocchina che farà visita nella nostra Amp - ha detto il direttore - Obiettivo è far apprendere ai colleghi nord-africani, le avanzate tecniche di monitoraggio e restauro ambientale degli habitat impattati».

La nuova partnership

La nuova partnership è arrivata durante la terza fase del programma di gemellaggio "Aspim" (area specialmente protette di importanza mediterranea) proprio a Porto Cesareo, che vanta la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette (SPA/RAC), componente del Piano di azione per il Mediterraneo delle Nazioni Unite. Un gruppo di lavoro che ha impegnato i direttori della aree marine protette con l'obiettivo mirato di garantire l'attuazione di politiche orientate alla conservazione della biodiversità oltre che per lo sviluppo sostenibile della Regione del Mediterraneo.

Le aree specialmente protette

Le aree specialmente protette di importanza mediterranea sono caratterizzate da un grado elevato di biodiversità, habitat particolari, specie rare (minacciate o endemiche), che rivestono un interesse speciale dal punto di vista scientifico, estetico, culturale o educativo.