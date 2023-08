Lido abusivo, navette non autorizzate e merce contraffata: denunce e sequestri

Spiaggia libera trasformata in lido abusivamente: sequestrati ombrelloni e lettini. E' il risultato dei controlli effettuati dalla guardia di finanza della Tenenza di Porto Cesareo che ha eseguito un intervento in località Lido degli Angeli, nei confronti di un’impresa balneare, accertando la presenza di ombrelloni irregolarmente posizionati su una porzione di spiaggia destinata al libero accesso, in maniera tale da indurre i bagnanti nella convinzione di trovarsi di fronte a un vero e proprio lido.

L'operatore che era in possesso di una concessione per il solo noleggio di lettini e ombrelloni su richiesta della clientela aveva invece occupato abusivamente 550 metri quadrati di spiaggia.

I militari della finanza hanno sequestrato 21 ombrelloni e 29 lettini e denunciato il titolare.

Le navette abusive

Sotto la lente di ingrandimento della finanza anche le “navette abusive”: due i conducenti denunciati e che saranno oggetto di verifiche dal punto di vista reddituale.

Ambulanti

Le fiamme gialle sono state impegnate anche nei controlli contro l'abusivismo commerciale e la commercializzazione di merce contraffatta: i controlli hanno già consentito di individuare 10 venditori ambulanti abusivi e di sequestrare circa 35mila articoli di varia natura, quali: monili, capi d’abbigliamento, ombrelloni, aquiloni, giocattoli, occhiali da sole, costumi da bagno e teli da mare. Ai responsabili dell’illecita attività di commercio ambulante sono state contestate le relative violazioni amministrative e applicate le conseguenti sanzioni pecuniarie.