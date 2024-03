Porto Cesareo, rifiuti abbandonati: il video

Un grande deposito di rifiuti a cielo aperto. Incontrollato e soprattutto abusivo, a dispetto di quelle che sono le normative di tutela e salvaguardia dell’ambiente, nel cuore nella riserva naturale di Porto Cesareo, precisamente in zona “La Strea”. Questo l’oggetto del sequestro avvenuto nelle scorse ore ad opera dei militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli e dagli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo Torre Cesarea. Un’operazione importante svolta congiuntamente agli agenti della Polizia Locale e grazie al contributo del sistema di video sorveglianza in dotazione all’Area Marina Protetta Porto Cesareo, che ha di fatto permesso di apporre i sigilli ad un’area privata di circa 3600 metri quadrati, sulla quale ignoti accumulavano tipologie di rifiuti di ogni genere. Tra questi terriccio misto a pietre, conci di tufo, scarti di lavorazione, calcestruzzo, mattoni, laterizi, piastrelle, intonaco, cemento, ed altri in parte pericolosi come eternit, copertoni e guaine.