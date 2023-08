Gabbianella ferita in mare a Porto Cesareo: non riesce più a volare. Due turisti e una donna salentina le salvano la vita e la liberano

Storia di una gabbianella salvata e che ha ripreso a volare. Non si tratta del sequel del celebre romanzo “La gabbianella e il gatto” di Luis Sepúlveda, ma il racconto di un salvataggio in spiaggia, di cui si sono resi protagonisti una donna di Carmiano e due giovani turisti napoletani, che hanno tratto in salvo dall’acqua il piccolo uccello ferito.

Cosa è successo

L’episodio si è verificato ieri mattina, sul litorale ionico del Salento, nei pressi dell’approdo a Porto Cesareo. La gabbianella in difficoltà in mare è stata notata dai 2 turisti, che avvicinata e “raccolta” tra le mani l’hanno portata a riva. Presto, intorno ai due giovani si è creato un capannello di gente, tra anche la salentina Tiziana, per soccorrere la gabbianella che aveva un amo conficcato nel becco e il filo che le bloccava l’ala, impedendole di volare.

I tre bagnanti hanno quindi preso coraggio e con delicatezza, utilizzando delle forbici recuperate in spiaggia, hanno tagliato via filo e amo. La gabbianella ha garrito e poi libera è volata via, tra gli applausi di gioia dei bagnanti.