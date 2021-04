Suv in spiaggia, le immagini sulle riviste specializzate

La prodezza del suv sulla spiaggia finisce sulla stampa specializzata. Sul sito Motor.1.com infatti si parla della performance della Land Rover sulla spoaggia di Porto Cesareo in un articolo intitolato Infrangere le regole non costa poco. Il riferimento è ovviamente alla multa di 2.700 euro elevata al guidatore cosentino le cui performance erano già finite sulla pagina satirica Danni Cerebrali. Prima di insabbiarsi però, l'auto dimostra in effetti tutti i pregi della trazione anteriore in un altro video, diffuso dalla webzine, peccato che come detto si trattasse di un rally in piena area marina protetta.