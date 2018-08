Paura sulla via del mare: tir si ribalta in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura dopo mezzogiorno all'uscita di Torre Lapillo. Un auto articolato della nettezza urbana di una ditta privata si è ribaltato sulla carreggiata, all'ingresso della Nardò - Avetrana intorno alle 12,30. Lo spaventoso ncidente si è verificato quasi all'entrata di Torre Lapillo, bliccando il traffico per diverso tempo.Il guidatore, che ora si trova ricoverato presso l ospedale di Lecce per accertamenti, ha perso il controllo del mezzo appena fuori da una piccola rotonda e si è ribaltato. Nell'urto è stata coinvolta un'altra auto, per fortuna senza nessuna conseguenza. Le cause sono ancora da accertare e sull.incidente indagano i carabinieri della stazione di campi salentina.