Paura nel centro di Gallipoli, a fuoco la casa dell'ex senatore Barba

Un incendio improvviso è divampato poco prima di mezzogiorno in un palazzo situato nel centro storico di Gallipoli, a causa di un corto circuito partito presumibilmente da una presa elettrica di una camera da letto. L’abitazione interessata è quella al primo piano che si affaccia sulla centralissima via Antonietta De Pace, dove abita il senatore Vincenzo Barba insieme alla sorella. Sono stati i vicini di casa e i residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver scorto una densa colonna di fumo nero fuoriuscire dalle finestre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme alle pattuglie dei carabinieri e della polizia. In casa si trovava solo la sorella dell’imprenditore con alcune persone di servizio. La donna si è barricata in bagno ed è poi stata soccorsa dalle forze dell’ordine.

Le altre occupanti dell’abitazione si sono invece messe al riparo all’esterno, sul pianerottolo, allertando i primi soccorsi.

Tra i primi ad intervenire un carabiniere, fuori servizio, che abita nella zona e alcuni agenti di polizia che, nel frangente i cui i vigili del fuoco domavano le fiamme e bonificavano le stanze interessate dall’incendio, sono riusciti a raggiungere la stanza del bagno dove si era rinchiusa la donna, portandola in salvo. L’abitazione ha subito danni considerevoli all’arredamento e alle pareti annerite dalla combustione. Dopo la messa in sicurezza e la bonifica dei vigili del fuoco i tecnici comunali hanno verificato le condizioni strutturali dell’immobile e dei locali commerciale al pian terreno.“





Ultimo aggiornamento: 18:20

