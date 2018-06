Barba e capelli per strada. Degrado in centro, nuova polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Lecce,città del cambiamento. Trucco e parrucco a prezzi modici con vista panoramica sulle facciate dei palazzi storici della città . Estate 2018 ... Benvenuti Turisti": con questo post polemico su Facebook, il consigliere di Direzione Italia Andrea Guido attacca l'amministrazione Salvemini. In allegato al post, le foto scattate questa mattina dal consigliere e riferibili a Corte dei Rodi nelle quali si vede chiaramente un uomo mentre taglia i capelli a un altro in mezzo alla strada e, dietro di loro, la coda di persone in attesa. Il post sta facendo il giro del web e ha già raccolto i commenti critici di molti cittadini e della Lega, con Leonardo Calò, coordinatore provinciale del partito.Dai vigili urbani fanno sapere che, già tempo addietro, avevano ricevuto segnalazioni circa l'attività abusiva di barbiere svolta da una persona proprio nel centro storico, senza tuttavia riuscire mai a "pizzicarla" in flagrante. E il barbiere, dunque, è ancora all'opera.