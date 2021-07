Otranto, annegano a Baia dei Turchi: non c'è stato nulla da fare per due giovani, 28 e 29 anni, che si sono tuffati nelle acque cristalline e agitate, oggi, di una delle baie più conosciute del Salento e hanno trovato la morte. Sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso la coppia, anche i vigili del fuoco in elicottero per recuperare i corpi.

