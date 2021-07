Precipita dalla scogliera, paura per una turista

OTRANTO - Paura per una donna precipitata dalla scogliera a Baia dei turchi. La donna, una turista di Sondrio di 60 anni in vacanza della zona di Otranto, era caduta in uno dei punti più impervi della scogliera nei pressi della baia.

L'sos e i soccorsi via mare

Una volta lanciato l'sos sul posto è intervenuto un gommone della Guardia costiera di Otranto e una motovedetta. Gli uomini della guardia costiera sono riusciti a raggiungere la turista via mare estraendola dal crepaccio in cui era rimasta intrapollata.

Il ritorno a riva in barella

Sul gommone anche il personale del 118 che ha immobilizzato la donna su una barella spinale per trasportarla a riva e poi in ospedale da Scorrano. Per la turista oltre allo spavento solo una sospetta frattura alla tibia.