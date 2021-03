Otranto, nuova vita per il Country Club: rilevato per 900 mila euro

Potrebbe essere la fine di una lunga attesa per Otranto e il comprensorio degli Alimini. Dopo circa vent'anni di abbandono, infatti, Italia Turismo (società del gruppo Invitalia) ha deciso di mettere in vendita il Country Club, la mega struttura turistico-sportiva a servizio degli altri 4 insediamenti turistici della zona e dopo l'ultima gara andata deserta, questa volta c'è un vincitore. Ad aggiudicarsi l'acquisto è stato l'imprenditore otrantino Luigi Bleve, già proprietario di altre strutture in zona, che ha messo sul piatto 900 mila euro.

LA SODDISFAZIONE DEL COMUNE

La notizia è stata appresa con soddisfazione dal Comune di Otranto: «Non può che farci piacere la prospettiva di porre fine all'annoso abbandono del Country Club - commenta il sindaco, Pierpaolo Cariddi -. Una struttura nata come fiore all'occhiello per i territorio e per la quale sono state utilizzate ingenti risorse pubbliche. Era una svolta attesa da tempo e per la quale anche l'amministrazione ha fatto la sua parte, inserendo nel nuovo Pug una serie di modifiche, come l'aumento di cubatura, che hanno reso più interessante l'investimento».

LA STORIA

Realizzata nel 1977, la struttura si estende su oltre 6 ettari di terreno ed è stata per anni un punto di riferimento dell'estate otrantina. Al suo interno insistono due piscine, otto campi da tennis e da calcetto, un maneggio, una palestra, un centro congressi, un ristorante, un bar e infine una discoteca che ha raggiunto il suo massimo splendore a cavallo tra gli anni '80 e '90, quando non era raro che a ballare ci andassero i vip in vacanza nella zona.

Poi il declino e infine l'abbandono, durato 20 anni abbondanti. Del caso si sono occupati in tanti, compresa la trasmissione Striscia la notizia, ma sinora nulla si era mosso.