Gabriel rischia di saltare il Brescia: Bleve pronto a giocare dal primo minuto

È in arrivo una novità importante in casa del Lecce. Domani sera, a Brescia, i giallorossi potrebbero presentarsi in campo con la novità Bleve al posto di Gabriel. L’avvicendamento tra i pali è nell’aria già da qualche giorno alla luce dei problemi fisici che attanagliano l’estremo difensore brasiliano. Anche ieri Gabriel, che presenta un edema al braccio sinistro dovuto all’elongazione del tricipite brachiale, ha svolto un lavoro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati