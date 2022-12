Maremmano legato all'auto, trascinato e ucciso, il Comune si costituirà parte civile

Convinto che un cane maremmano avesse ucciso delle galline, lo ha legato ad un’auto e trascinato per diversi metri, fino a ucciderlo. E' accaduto a Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme. L'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali ed ora anche il sindaco, Pasquale Bleve, raccogliendo l'indignazione di tanti concittadini che gli hanno inviato mail e lettere, annuncia che il comune si costituirà parte civile nell'eventuale processo.

Il sindaco Bleve

"Il triste fatto di cronaca - scrive il sindaco sui social - ha profondamente scosso l'animo di tutti noi. Da ogni parte d'Italia arrivano lettere di cittadini e associazioni che esprimono sdegno per quanto accaduto". Il sindaco precisa poi che il "colpevole", già denunciato, è un cittadino di un Comune limitrofo, ma non si ferma qui: "In qualità di sindaco ritengo necessario prendere una posizione netta e decisa nel condannare questo triste e evergognoso atto, valutando al contempo di costituirmi parte civile".