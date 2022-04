Lecce, la Ternana degli ex Lucarelli e Conticchio sulla strada della serie A. Stasera para ancora Bleve

La lotta per la conquista dei primi due posti della classifica di serie B si fa sempre più complicata. L’equilibrio regna sovrano, ne consegue che a beneficiare della promozione diretta in serie A quasi certamente saranno le due squadre che nelle ultime sei giornate commetteranno meno errori.

Lo sprint finale del torneo cadetto 2021-2022 è paragonabile ad una discesa di slalom in cui ogni sciatore è chiamato a profondere il massimo impegno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati